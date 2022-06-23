Україна отримала статус країни-кандидата в ЄС (оновлено)

Лідери Європейського Союзу надали Україні статусу кандидата в члени Співтовариства.

Відповідне рішення ухвалено в четвер у Брюсселі в рамках засідання Європейської ради на рівні глав держав та урядів, передає Інтерфакс-Україна.

"Є угода. Європейська рада щойно прийняла рішення про надання Україні та Молдові статусу кандидата у члени ЄС. Історичний момент", – повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель.

"Сьогоднішній день знаменує собою вирішальний крок на вашому шляху до ЄС. Вітання президенту України Зеленському та Молдови Майї Санду та народам України та Молдови. Наше майбутнє разом", – продовжив Мішель.

Україна подала заявку на членство в ЄС 28 лютого цього року через чотири дні після нападу Росії. Грузія та Молдова подали заявку 3 березня, а Європейська Комісія винесла свій висновок за заявками країн 17 червня. Ніколи раніше інституції ЄС не розглядали заявки на членство у такі короткі терміни.

У ЄС зазначають, що офіційні переговори з кандидатами розпочнуться після виконання ними умов, зазначених у висновках Комісії щодо заявок на членство.

"Рада ухвалить рішення про подальші кроки, як тільки всі ці умови будуть повністю виконані", – йдеться у проекті висновків.

Функцію моніторингу за прогресом буде покладено на Європейську Комісію, яка звітуватиме перед Радою про те, як кандидати виконують ці умови.

Для України Єврокомісія визначила сім сфер, у яких Україна має зробити "домашню роботу". Зокрема, йдеться про продовження реформування Конституційного суду шляхом ухвалення законодавства щодо процедури відбору суддів КС, про посилення боротьби з корупцією, у тому числі призначити нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та нового директора Національного антикорупційного Бюро, закінчити перевірку доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції, забезпечити відповідність законодавства у сфері боротьби з відмиванням фінансів стандартам FATF, запровадити антиолігархічний закон, прийняти закон про ЗМІ для відповідності з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги та завершити реформу законодавства у сфері.

В даний час є п'ять кандидатів у члени ЄС: Албанія (статус кандидата у 2014, початок переговорів у 2020), Північна Македонія (статус кандидата у 2005, початок переговорів у 2020), Чорногорія (статус кандидата у 2010, початок переговорів у 2012), Сербія (статус кандидата у 2012, початок переговорів у 2014), та Туреччина (статус кандидата у 1999, початок переговорів у 2005, які були заморожені у світлі ситуації з правами людини в країні).

Європейський Союз був заснований Маастрихським договором у 1992 році, який набув чинності наступного року. Єдиний економічний простір забезпечує вільне переміщення товарів, послуг та фінансів. Вільним пересуванням користуються також і громадяни ЄС, які можуть жити в будь-якій країні Співтовариства. Єдина валюта – євро, що використовується у 19 країнах ЄС. У ряді областей держави-члени застосовують загальні стандарти, включно з безпекою харчових продуктів, сільським господарством та трудовими правами. Найбіднішим регіонам ЄС надаються гранти.

Як повідомлялося, минулої п’ятниці Європейська комісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Водночас рекомендація Єврокомісії передбачає перелік умов, який українська влада має виконати у майбутньому у сферах верховенства права, правосуддя та боротьби з корупцією. Остаточне рішення про надання статусу мають затвердити всі 27 держав-членів під час саміту