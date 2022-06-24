США нададуть Україні ще $450 мільйонів військової допомоги

Сполучені Штати нададуть Україні додаткові $450 млн військової допомоги, включаючи ракетні системи великої дальності.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони США.



Так, новий пакет допомоги включатиме чотири високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), 18 прибережних і річкових патрульних катерів, тисячі гранатометів та кулеметів, а також десятки тисячі боєприпасів для вже наданої артилерії.

Зазначається, що загалом із початку роботу адміністрації президента Джо Байдена США виділили Україні безпекової допомоги на близько $6,8 млрд, зокрема близько $6,1 млрд з початку вторгнення РФ 24 лютого.

Із 2014 року Сполучені Штати виділили Україні понад $8,7 млрд безпекової допомоги.



"Сполучені Штати продовжують співпрацю зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну спроможністю задовольнити її потреби на полі бою", – додали в Пентагоні.