Резиденти "Дія.City" сплатили за три місяці 1,3 мільярда податків

Резиденти спеціального режиму Дія.City в лютому-квітні сплатили в український бюджет 1,3 млрд грн, із яких понад 57 млн грн військового збору.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Він зазначив, що сьогодні до Дія.City приєдналися вже 262 компанії.

"Ми адаптували проєкт під нові реалії, щоб простимулювати нові напрями та дати ще більшій кількості компаній можливість користуватися стимулами Дія.City. Тепер до простору можуть приєднатися компанії, основний напрям роботи яких – хостинг та хмарні датацентри, продукти для оборонної, промислової та побутової сфер, а також міжнародні карткові платіжні системи", – наголосив міністр.

Федоров додав що за новими видами діяльності в Дія.City вже долучилися 13 компаній, зокрема Ajax Systems Manufacturing, De Novo, GigaCloud, TAS link, Softjourn та інші.

Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації України спростило критерії резидентства для "Дія.City" на період воєнного стану. Зокрема, на час воєнного стану компанії не позбавлятимуть статусу резидентів "Дія.City", навіть якщо вони не відповідатимуть критеріям: кількість співробітників, середня зарплата тощо. Також резидентам не потрібно буде подавати звіт про відповідність та незалежний аудиторський висновок до 1 січня року, наступного за мирним роком.

"Дія City" – правовий режим для IT, що передбачає спеціальні умови оподаткування для юридичних осіб – резидентів "Дія City". Також передбачається, що IT-компанії отримають гнучкі умови працевлаштування працівників та окремий порядок взаємодії із державними контролюючими органами.