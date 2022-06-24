Виробники соків в РФ хочуть збільшити розмір тари для дітей через дефіцит упаковки

Через дефіцит харчової упаковки, російські виробники соків просять уряд дозволити збільшити граничний розмір тари для напоїв для дітей раннього віку з 0,2 л до 0,5 л.

Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на учасників ринку.

Зазначається, що аналогічне послаблення вже прийнято для молочного дитячого харчування, але через тимчасовий характер цього заходу особливого ефекту поки що немає.

Так, спілка виробників соків, води та напоїв ("Союзнапитки") попросила уряд до 30 грудня 2022 року збільшити з 0,2 л до 0,5 л максимальний обсяг упаковки для продажу сокової продукції для дітей раннього віку до трьох років.

Зазначається, що це питання обговорювалося на засіданні в апараті уряду 23 червня, розповіли його учасники. За їх словами, це має дозволити заощадити харчову упаковку, з придбанням якої почалися проблеми після вторгнення РФ в Україну в лютому.



Обмеження максимального обсягу упаковки записані у технічному регламенті Митного союзу.

Для дітей віком до трьох років сік виробляється порційно в упаковках по 0,2 л, 80% якої було імпортним, пояснює джерело на ринку. За його словами, ці обмеження пов'язані лише з рекомендаціями щодо порцій, а не з безпекою продукції.