Танкери "Совкомфлоту" продовжують доставляти російську нафту до Європи в обхід санкцій, – OCCRP

Нафтові танкери, що належать російській держкомпанії "Совкомфлот", досі доставляють нафту до портів Європи незважаючи на санкції Заходу.

Проце свідчать дані розслідування міжнародної платформи OCCRP.



Так, OCCRP виявила 18 танкерів "Совкомфлоту", які протягом останнього місяця перетинали Світовий океан. Кожен із них перевозить нафту приблизно на $240 млн. Зазначається, що їх переміщення можна фіксувати в режимі реального часу на сайті відстеження морського руху.



Водночас, коли санкції набули чинності, деякі з цих кораблів вимкнули свої транспондери, тобто їх неможливо було відстежити.



Серед танкерів "Совкомфлоту", які не вимикали свої трекери, було зафіксовано, що один прямував до США на початку травня, а потім був перенаправлений до Південної Африки та перейменований. OCCRP відстежила щонайменше п'ять інших танкерів, які поверталися, прямували або перебували в портах Італії, Данії та Нідерландів, після того, як санкції ЄС проти компанії набули чинності.



Зазначається, що"Совкомфлот" і оператори цих портів змогли уникнути дії санкцій, оскільки судна ходять під ліберійськими прапорами, а компанія веде операції через дочірні компанії на Кіпрі та в Об’єднаних Арабських Еміратах. Дочірня компанія "Совкомфлоту", яка безпосередньо володіє суднами, також базується в ОАЕ, хоча і належить російській державі.