Танкери "Совкомфлоту" продовжують доставляти російську нафту до Європи в обхід санкцій, – OCCRP
Проце свідчать дані розслідування міжнародної платформи OCCRP.
Так, OCCRP виявила 18 танкерів "Совкомфлоту", які протягом останнього місяця перетинали Світовий океан. Кожен із них перевозить нафту приблизно на $240 млн. Зазначається, що їх переміщення можна фіксувати в режимі реального часу на сайті відстеження морського руху.
Водночас, коли санкції набули чинності, деякі з цих кораблів вимкнули свої транспондери, тобто їх неможливо було відстежити.
Серед танкерів "Совкомфлоту", які не вимикали свої трекери, було зафіксовано, що один прямував до США на початку травня, а потім був перенаправлений до Південної Африки та перейменований. OCCRP відстежила щонайменше п'ять інших танкерів, які поверталися, прямували або перебували в портах Італії, Данії та Нідерландів, після того, як санкції ЄС проти компанії набули чинності.
Зазначається, що"Совкомфлот" і оператори цих портів змогли уникнути дії санкцій, оскільки судна ходять під ліберійськими прапорами, а компанія веде операції через дочірні компанії на Кіпрі та в Об’єднаних Арабських Еміратах. Дочірня компанія "Совкомфлоту", яка безпосередньо володіє суднами, також базується в ОАЕ, хоча і належить російській державі.