У Києві для підсилення оборони створили річковий дивізіон катерів, – ВМС ЗСУ

Із метою підсилення оборони столиці на Дніпрі створили річковий дивізіон катерів.

Про це йдеться в сюжеті телерадіостудії Міноборони "Бриз", передає Укрінформ.

"За ініціативи командувача Сухопутних військ нами було сформовано спільний дивізіон військових катерів на півночі Дніпра для забезпечення підтримки сухопутних військ на прирічкових операційних районах", – повідомив командувач ВМС України Олексій Неїжпапа.

За його словами, сформований дивізіон зараз виконує завдання у підпорядкуванні Сил оборони Києва для забезпечення підрозділів, які діють біля Дніпра.

Неїжпапа додав, що в перспективі на Дніпрі з'явиться флотилія річкових катерів, що складатиметься з кількох дивізіонів, які будуть розміщені в різних містах.

Флотилія буде створена як шляхом будівництва нових катерів, так і допомогою від партнерів України, сказав командувач ВМС.