Прокуратура і ДБР не змогли арештувати 5 обленерго російської групи VS Energy

Державному бюро розслідувань (ДБР) та Офісу генерального прокурора не вдалося забезпечити арешт акцій обленерго групи VS Energy, пов'язаної із заступником голови Держдуми РФ Олександром Бабаковим та його партнерами.

Про це свідчить рішення Київського апеляційного суду від 11 травня, повідомляє Liga.net.

Прокурор Офісу генпрокурора Роман Тулін просив суд визнати пакети акцій "Херсонобленерго", "Кіровоградобленерго", "Житомиробленерго", "Рівнообленерго" та "Чернівціобленерго", що належать структурам групи VS Energy, речовими доказами у кримінальному провадженні та накласти на них арешт.

За даними слідства, представники VS Energy протиправно консолідували частину об'єктів енергетичної інфраструктури України та протягом тривалого часу завдавали шкоди Україні, підривали її суверенітет та територіальну цілісність.

Прокурор також вказував, що фінансово-промислова групою TOB "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" входить до злочинної організації "Лужники", якою керують колишній президент московського футбольного клубу ЦСКА Євгеній Гінер, колишній віце-спікер Ради РФ, член комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Аолександр Бабаков та "злодій в законі" Міхаіл Воєводін, відомий на прізвисько Міша Лужнецький.

Проте суди обох інстанцій відмовилися заарештувати корпоративні права обленерго.

Своє рішення вони мотивували тим, що прокурор та слідство не змогли надати достатніх доказів на підтвердження свого клопотання. Угоди щодо придбання акцій обленерго свого часу були погоджені з Антимонопольним комітетом, а жодна посадова особа компаній не отримала підозри.

Як повідомлялося, енергетичні активи VS Energy в Україні до початку повномасштабного російського вторгнення знаходилися у процесі продажу групі ДТЕК Ріната Ахметова.

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Зокрема, у квітні 2021 року "ДТЕК Мережі" Ріната Ахметова уклало договір про придбання 24,5% акцій "Кіровоградобленерго" у VS Energy, а в серпні Антимонопольний комітет (АМКУ) розпочав розгляд справи про отримання "ДТЕК Мережі" контролю над цим обленерго. За даними телеграм-каналу "Монополіст", йдеться про придбання 100% акцій компанії за $80 млн.

Формально зараз до складу групи VS Energy входять "Херсон-", "Житомир-", "Кіровоград-", "Рівне-" та "Чернівціобленерго". "Київ-" та "Одесаобленерго" у 2019 році вже було продано групі "ДТЕК" Ахметова.

За інформацією ЗМІ, VS Energy контролюється російськими бізнесменами Олександром Бабаковим, Євгєнієм Гінером, Міхаілом Воєводіним та Сергієм Шаповаловим. Народний депутат Андрій Герус із "Слуги народу" на початку лютого минулого року заявив про викуп Воєводиним у Гінера та Бабакова частки у VS Energy, однак інших підтверджень цієї інформації немає.

Водночас, згідно з інформацією Єдиного держреєстру юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна", яка керує обленерго, вказано 3 громадян Латвії та двох громадян Німеччини. Більшість із них мають ознаки номінальних власників.

Олександр Бабаков – колишній віце-спікер Держдуми Росії – перебуває під санкціями США та ЄС. 2014 року він голосував за анексію Криму.

Євгєній Гінер офіційно володіє в Україні "Першим інвестиційним банком" (PIN Банк). У Криму йому належить 100% компанії "Севенергозбут", яка з 2016 року здійснює постачання електроенергії до Севастополя замість української ПАТ "Севастопольенерго" (входить до VS Energy). Однак, на відміну від Бабакова, Гінера та Воєводіна немає в українських списках санкцій.