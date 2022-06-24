СБУ знайшла зв'язки нардепа Деркача з російськими спецслужбами через два роки після США

Служба безпеки викрила агентурну мережу Головного управління Генштабу РФ (відоме як ГРУ), мала б допомагати ворогу в захопленні України. До неї входив позафракційнний народний депутат Андрій Деркач.

Як повідомляє пресцентр СБУ, наразі щодо нардепа генеральним прокурором розпочато досудове розслідування.

За даними слідства, Деркач курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.

У СБУ наголосили, що оперативна розробка мережі велася давно, але остаточно її нейтралізували на початку війни, затримавши колишнього помічника нардепа Ігоря Колєснікова.

"Власне, він, бувши негласним співробітником ГУ ГШ РФ із позивним "Ветеран", був зв’язківцем і фінансовим кур’єром між спецслужбами РФ і Деркачем", – пояснили правоохоронці.

За словами Колєснікова, Деркач був завербований у 2016 році. З ним особисто працювало вище керівництво ГРУ – начальник управління Ігор Костюков і його перший заступник Володимир Алєксєєв.

Нардеп, зокрема, отримував кошти від ГРУ для створення приватних охоронних структур, які ворог планував використати для захоплення України. На реалізацію своїх планів ГРУ виділяло по $3-4 млн раз на кілька місяців. Як свідчать матеріали слідства, значна частина цих коштів осіла в кишенях Деркача.

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У СБУ додали, що сам Колєсніков після затримання пішов на угоду зі звинуваченням і дав багато свідчень. У травні суд вже оголосив йому вирок за державну зраду. Відтак він розповів деталі діяльності мережі та відведену їй роль у підготовці до повномасштабної війни.

"Під час входження військ, коли буде зрозуміло, що міста здаються, ці ЧОПи ("частные охранные предприятия", – ред.) повинні були забезпечувати проходження техніки, сідати на броню з російськими прапорами, і таким чином забезпечувати мирний вхід у міста", – казав Колєсніков.

"Також він розповів, що ГРУ при захопленні столиці планувало використовувати дві бригади спецназу і сили спецоперацій, які мали зайти з території Білорусі. Звідти – швидко просунутися до Києва, захопити урядовий квартал і зібрати віче у Верховній Раді, яке б проголосувало за створення нового уряду. Однак ці плани були повністю зруйновані українськими захисниками", – кажуть в СБУ.

Служба безпеки продовжує оперативно-слідчі заходи, щоб притягнути до відповідальності усіх осіб, причетних до розгалуженої агентурної мережі.

Нагадаємо, у серпні минулого року РНБО запровадила персональні санкції щодо позафракційного народного депутата Андрія Деркача та низки осіб, проти яких було введено санкції США.

Як повідомлялося, 10 вересня 2020 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти чотирьох пов'язаних з Росією осіб, зокрема народного депутата України Андрія Деркача, за причетність до спроб вплинути на виборчий процес у США. Тоді офіційні представники США заявляли, що Деркач "підтримує тісні зв'язки з російськими спецслужбами і вже понад десять років є активним російським агентом, використовуючи маніпуляції та обман для спроби вплинути на вибори у США та інших місцях у світі".

Раніше, глава контррозвідки США Вільям Еваніна заявив, що за допомогою дій нардепа Деркача відбувався процес дискредитації кандидата у президенти від Демократичної партії Джозефа Байдена.