На виплати за "зеленим тарифом" не вистачить коштів, – радник Шмигаля

Повністю розраховуватись із виробниками електроенергії за "зеленим тарифом" цього року немає можливості через брак коштів.

Про це радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"З огляду на малоймовірний перегляд тарифу "Укренерго" на передачу зі значним його підвищенням можна зробити висновок: цього року платити "зелений" тариф у повному обсязі можливості немає", – сказав Бойко.

Водночас він зазначив, що збільшити обсяг коштів для виробників "зеленої" електроенергії все ж можливо двома шляхами: або переглянути розміри виплат, встановлених наказом Міністерства енергетики, або надати таким виробникам можливість вийти з балансуючої групи "Гарантованого покупця" і самостійно продавати електроенергію на ринку.

Бойко пояснив, що другий шлях передбачає припинення дії "зеленого" тарифу на час війни та шість місяців після скасування військового стану, а потім його відновлення та продовження на той же період.

"Головний наслідок виходу з балансуючої групи "Гарантованого покупця" для всіх "зелених" виробників – це гроші, які вони б отримували без затримок. І, звичайно ж, досвід роботи на конкурентному ринку. Тим більше, у контексті майбутнього розширення експорту до Європи, переконаний, "зелена" електроенергія матиме великий попит за кордоном", – сказав радник прем'єра.

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За його словами, менші порівняно із "зеленим" тарифом, але швидкі гроші, які можна отримати з ринку, для багатьох можуть бути цікавішою альтернативою з економічної точки зору.

"Ця ідея залишається відкритою для дискусії, і перспективи її реалізації залежать від активності "найзеленіших", – зазначив Бойко.

Він уточнив, що НЕК "Укренерго" оплачує сьогодні компенсацію "зеленого" тарифу, "наскільки це можливо", враховуючи зокрема зниження споживання електроенергії, а відповідно, і обсягів її передачі, кошти від оплати якої йдуть на розрахунки з виробниками "зеленої".

"Але навіть якщо припустити, що "Укренерго" збільшить обсяг оплати послуги, то в поточній моделі, нагадаю, "Гарантований покупець" все одно платитиме "зеленим" в обсягах, зазначених у наказі міністерства (у відсотках за видом генерації від обсягу електроенергії, що виробляється, від 15% для СЕС і 60% для біо-ТЕС, – ред.). Якщо не поміняти ці відсотки, то більше грошей у виробників "зеленої" електроенергії не з'явиться", – пояснив Бойко.

Як повідомлялося, за даними Міненерго, російська воєнна агресія вивела з лажу 30% сонячної та понад 90% вітрової генерації.

Станом на 16 травня держпідприємство "Гарантований покупець" з початку 2022 року сплатило виробникам "зеленої" електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ) 14,2 млрд грн, з яких за електроенергію, відпущену у 2021 році – 6,7 млрд грн, у 2022 – 7,4 млрд грн.

Борг НЕК "Укренерго" щодо компенсації різниці у тарифах для ВДЕ-генерації перед "Гарантованим покупцем" станом на 16 травня становив близько 10 млрд грн. Станом на кінець січня ця сума оцінювалася у 11,2 млрд грн.