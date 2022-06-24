Найбільший російський металургійний комбінат залишися без експортних замовлень і прибутку

Один з найбільших в Росії Магнітогорський металургійний комбінат (ММК) вже третій місяць не здійснює експорт продукції через відсутність замовлень.

Про це повідомив голова ради директорів ММК та його основний власник Віктор Рашніков, пише російський "Коммерсант".

За його словами, без експортного прибутку компанія може призупинити інвестпрограму.

"У нас немає сьогодні замовлень. Боюся озвучувати те, що ми маємо. Замовлення є на внутрішньому ринку. Ми раніше вантажили на експорт загалом 20 млн тонн. Уявляєте таке скупчення на ринку?" – сказав Рашніков.

За його словами, компанія зараз "немає ніякого прибутку" – рентабельність ММК знизилася з торішніх 20-25% до 4% у травні 2022 року.

"Хоч якось (потрібно, – ред.) людей утримувати... Ціна на ринку ще раз впала на 17%, собівартість, де можливо, знижуємо, але... залишилася маржа не така велика", – зазначив Рашніков.

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Через це він запропонував скасувати податок на видобуток корисних копалин (ПДПД), оскільки держава продовжує стягувати з ММК податки, хоча компанія третій місяць "загалом нічого" не експортує.

"Інвестиційна програма зупиняється, тому що (щоб, – ред.) займатися інвестиційною програмою, яку ми зараз маємо, треба мати мінімум рентабельність 15%, потрібно 7-8 млрд руб. заробляти, щоб утримувати ці обсяги, які у нас", – розповів Рашніков.

ПАТ "Магнітогорський металургійний комбінат" входить до найбільших світових виробників сталі і займає лідируючі позиції серед підприємств чорної металургії Росії. На ММК припадає близько 17% випуску сталі в цій країні, при цьому на внутрішній ринок припадає левова частка продажів.

У березні Віктор Рашніков був включений до списку санкцій ЄС. Однак він встиг ще на початку березня убезпечити свої активи, перевівши 79,76% акцій ММК з кіпрського офшору на компанію у російській юрисдикції.

Основним акціонером залишається голова ради директорів компанії Віктор Рашніков, який контролює 79,76% акцій ММК. У вільному обігу перебувають 20,24% акцій.