Агрохолдинг МХП Косюка збільшив продажі курятини у травні на 52%

Агрохолдинг МХП, найбільший виробник курятини в Україні, у травні 2022 року збільшив виробництво курятини порівняно з попереднім місяцем на 5%, до 58,1 тис. тонн, водночас її продажі зросли одразу на 52% – до 53,37 тис. тонн.

Про це компанія повідомила на Лондонській фондовій біржі, передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, продажі курятини на внутрішньому ринку у травні зросли на 41%, порівняно з квітнем, – до 29,18 тис. тонн, а експорт виріс на 69% – до 24,19 тис. тонн.

При цьому через ускладнену логістику частка внутрішнього ринку у продажах групи значно зросла. Порівняно з травнем минулого року частка експортних постачань курятини у травні знизилася на 15 відсоткових пунктів (в.п.) – з 60% до 45%.

Середня ціна продажу м'яса птиці зросла у травні на 18% у річному обчисленні – до $2/кг.

Водночас у повідомленні зазначається, що операційна діяльність агарної групи все ще нижча за минулорічні показники через повномасштабне російське вторгнення в Україну: у травні 2022 року виробництво курятини склало 93% від показників травня 2021 року, а її продажі – 92%.

За звітний період МХП також скоротив виробництво продуктів м'ясопереробки та напівфабрикатів на 54% порівняно з травнем 2021 року – до 1,84 тис. тонн, але збільшив у порівнянні з квітнем 2022 року на 26%.

Крім того, у травні 2022 року МХП скоротив продаж соняшникової олії на 48% до травня минулого року та на 49% до квітня поточного – до 16,7 тис. тонн. При цьому продажі соєвої олії скоротилися в 4,5 разу щодо травня 2021 року і в 4,6 разу щодо квітня 2022 року – до 0,88 тис. тонн.

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Як повідомлялося, агрохолдинг МХП, найбільший виробник курятини в Україні, за підсумками роботи у 2021 році отримав $393 млн чистого прибутку, порівняно зі збитком у розмірі $133 млн у 2020 році. Виручка МХП у 2021 році зросла на 25% порівняно з 2020 роком – до $2,37 млрд.

МХП після початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну повідомляв, що був змушений зменшити завантаження потужностей птахівництва до 80-85% через скорочення попиту та труднощі з експортом продукції.

При цьому загалом у січні-березні 2022 року МХП реалізував 159,02 тис. тонн курятини – на 3% більше за показники січня-березня 2021 року, при цьому її продажі в Україні скоротилися на 6% – до 66,8 тис. тонн, а експорт зріс на 9% – до 89,34 тис. тонн.

МХП – найбільший виробник курятини в Україні, належить Юрію Косюку. Займається також виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки. На європейський ринок МХП постачає охолоджені напівтуші курей, які переробляються, зокрема на його підприємствах у Нідерландах та Словаччині. У лютому 2019 року МХП завершив угоду щодо придбання словенської компанії Perutnina Ptuj.