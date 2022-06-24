ЄБРР виділить Молдові кредит на 300 мільйонів євро для придбання газу та його зберігання в Україні чи Румунії
Про це повідомляє пресслужба ЄБРР.
Зазначається, що кошти нададуть державній енергокомпанії Молдови Energocom.
Так, передбачено виділення двох траншів. Перший – до 200 млн євро – для термінових закупівель на випадок проблем з газопостачанням, другий – до 100 млн євро – для накопичення та зберігання стратегічного запасу газу Молдови в Румунії чи Україні, що також дозволить уникнути сезонних стрибків цін та диверсифікувати маршрути та джерела постачання.
Зазначається, що метою угоди є забезпечення безперебійного постачання газу в Молдову, а також забезпечення основних потреб та економічних засобів до існування місцевих жителів та біженців з України.
Як повідомлялося, у квітні віце-прем'єр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину заявляв, що країна планує протягом літнього періоду створити запаси природного газу у сховищах Румунії, а не України.
Хоча у грудні минулого року Спину говорив, що влада Молдови хоче зобов'язати державну компанію "Молдовагаз" щорічно запасати близько 300 млн кубометрів газу, який зберігатиметься на території Румунії чи України. Перед цим, у жовтні 2021 року, у Молдові було завершено будівництво газопроводу Ясси (Румунія) – Кишинів.