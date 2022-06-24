Відень повернув статус найкращого міста для життя у світі, – дослідження

Австрійська столиця Відень після дворічної перерви повернулась на перше місце у рейтингу найкращих для життя міст у світі.

Про це йдеться у дослідженні The Economist Intelligence Unit (EIU), передає Інтерфакс-Україна.



Лідером торішнього рейтингу був новозеландський Окленд, який очолив список через те, що коронавірусні локдауни в Новій Зеландії та Австралії були зняті раніше, ніж в інших країнах.

Однак із відновленням роботи кафе, ресторанів та інших закладів по всьому світу Окленд впав у рейтингу відразу на 33 рядки, а Веллінгтон, що посідав четверту сходинку, впав на 46 позицій.

Друге місце у списку цього року посів данський Копенгаген, третє місце розділили швейцарський Цюріх та канадський Калгарі, п'яту сходинку отримав також канадський Ванкувер. До десятки також увійшли Женева (Швейцарія), Франкфурт (Німеччина), Торонто (Канада), Амстердам (Нідерланди), Осака (Японія) та Мельбурн (Австралія).



Водночас через війну в Україні погіршилися позиції Варшави та Будапешта, а Київ взагалі вибув із рейтингу. При цьому до рейтингу увійшли 33 нових міста, 11 з них – китайські.



Найгіршим для життя містом світу визнано сирійський Дамаск, який посів у рейтингу останнє 172-е місце. Серед інших аутсайдерів виявилися столиці найбідніших країн Африки та Азії, включаючи Лагос, Тріполі, Алжир, Карачі та Порт-Морсбі.



Рейтинг найзручніших для життя міст світу складений EIU з урахуванням понад 30 факторів, розділених на п'ять великих категорій – стабільність, охорона здоров'я, культура та екологія, освіта та інфраструктура. Так, середній індекс Відня становить 99,1 пункта зі 100, а Дамаска – 30,7 пункта.