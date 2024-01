"Нікопольський завод феросплавів" Коломойського збільшив прибуток минулого року в 11 разів

ПрАТ "Нікопольський завод феросплавів" (НЗФ, Дніпропетровська область) за підсумками січня-березня 2022 року збільшило чистий прибуток на 25% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 424,41 млн грн.

Згідно з проміжним звітом компанії, оприлюдненим у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, за січень-березень поточного року чистий дохід підприємства зріс на 0,4% – до 4,18 млрд грн, передає Інтерфакс-Україна..

Нерозподілений прибуток до кінця березня 2022 року сягнув 8,51 млрд грн.

НЗФ за перший квартал виробив 4,97 тис. тонн феромарганцю та 143,48 тис. тонн феросилікомарганцю.

Крім цього, компанія оприлюднила звіт за підсумками минулого року. Згідно з ним, у 2021 році НЗФ збільшив чистий прибуток у 11,3 раза порівняно з 2020 роком – до 5,14 млрд грн, чистий дохід – на 86,7% – до 23,39 млрд грн. Нерозподілений прибуток до кінця грудня 2021 року сягнув 8 млрд ​​грн.

Нікопольський завод феросплавів у 2021 році виробив 50,85 тис. тонн феромарганцю та 600,64 тис. тонн феросилікомарганцю.

При цьому у звіті зазначається загороджувальні заходи, які деякі країни встановили для захисту внутрішнього ринку. Так, на українських виробників феросплавів діють загороджувальні мита, що ускладнюють експорт феросплавів на ринки. Зокрема, на феросилікомарганець Євразійський економічний союз (Росія, Білорусь, Казахстан) встановив мито на рівні 26,3%, США – 163%, Південна Корея – 19,06%; Мексика – 16,59%; Марокко – 7,5%, Туреччина – 3,7% на феросилікомарганець, а також по 5% – на феромарганець та на феросиліцій.

Крім того, зазначено, що у зв'язку зі вступом України до асоціації з ЄС та відсутністю договору про вільну торгівлю з Туреччиною у Туреччині у 2021 році продовжували діяти мита на український феросилікомарганець у розмірі 3%, феросиліцій – 5%, що значно погіршило становище українських виробників феросплавів. на даному ринку, який є одним із основних для НЗФ.

НЗФ використовує марганцеву сировину з ПАР та Гани, а також вітчизняну сировину Марганецького та Покровського гірничо-збагачувальних комбінатів.

Як повідомлялося, НЗФ у 2020 році скоротив випуск продукції на 29,1% порівняно з попереднім роком – до 513,32 тис. тонн.

Середній місячний випуск феросплавів за стабільної роботи підприємства – близько 55-60 тис. тонн.

НЗФ – найбільше в Україні підприємство з виробництва силіко- та феромарганцю. Використовує імпортну та вітчизняну сировину для виробництва феросплавів.

За даними НДУ на другий квартал 2021 року, у власності Sofalon Investments Limitad перебуває 15,503% акцій ПрАТ, Rougella Properties Ltd. – 9,6904%, Dolemia Consulting Ltd. – 15,7056%, Sonerio Holdings Ltd. – 9,2158%, Manjalom Limited – 5,8824%, Treelon Investments Limited (усі – Кіпр) – 15,1013%.

Статутний капітал ПрАТ "НЗФ" складає 418,92 млн грн.

НЗФ контролює група EastOne, створена восени 2007 року в результаті реструктуризації групи "Інтерпайп", а також група "Приват" (обидві – Дніпро).