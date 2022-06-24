Банк Ради Європи виділить Польщі рекордний кредит для підтримки українських біженців

Банк розвитку Ради Європи (CEB) виділить Польщі кредит у розмірі 450 млн євро для надання допомоги переміщеним особам з України.

Як повідомляється на сайті банку, кредитний договір було укладено у п’ятницю, 24 червня, а сума кредиту стала найбільшою в історії СЕВ.

"Розмір позики, яку ми підписали сьогодні, демонструє однозначну рішучість CEB надати підтримку Польщі, щоб вчасно та ефективно протистояти безпрецедентному економічному виклику в умовах людської трагедії", – сказав голова CEB Карло Монтічеллі.

Позика CEB частково фінансуватиме "Фонд допомоги", створений урядом Польщі для відшкодування витрат на невідкладну та соціальну допомогу переміщеним особам з України. Кошти також спрямують на покриття витрат на одноразові виплати на проживання біженців, а також виплату допомоги на дітей.

Як зазначається у повідомленні, наразі Польща прийняла понад 4 мільйони переселенців з України, переважно жінок з дітьми та людей похилого віку.