Хорватія готова сприяти диверсифікації постачання пального в Україну, – Мінекономіки

Україна домовилась співпрацювати з Хорватією в питаннях диверсифікації постачань пального в Україну.

Відповідних домовленостей було досягнуто в ході робочого візиту заступника міністра енергетики України Миколи Колісника до Хорватії.

"Диверсифікація джерел та маршрутів постачання пального є запорукою незалежності країни та гарантією отримання стратегічно важливого ресурсу альтернативного походження від різних виробників. Ми маємо підтримку у цьому питанні з боку наших хорватських колег", – зазначив Колісник.

Зокрема, він провів зустрічі, зокрема з державним секретарем міністерства економіки та сталого розвитку Хорватії Іво Мілатичем, головою правління компанії Jadranski naftovod (JANAF) Стєпаном Аданичем та головою правління компанії INA Сандором Фасімоном.

На зустрічах також обговорилися питання зміцнення енергетичної безпеки, співпраця у забезпеченні належного функціонування українського енергетичного сектору в умовах війни, а також можливості транзиту газу з хорватського LNG-терміналу.

Jadranski naftovod (JANAF) – хорватська компанія, що здійснює управління нафтопроводом і системою сховищ для транспортування і зберігання сирої нафти і нафтопродуктів. JANAF забезпечує постачання сировини нафтопереробним заводам шести країн Південно-Східної і Центральної Європи, визнаний стратегічним нафтопроводом ЄС в рамках проекту PCI під назвою JANAF-Adria Pipelines.

INA – провідна хорватська нафтова компанія, що займає міцну регіональну позицію в галузі розвідки та видобутку нафти і газу, нафтопереробки та збуту нафтопродуктів.

Раніше повідомлялося, що порти Хорватії на узбережжі Адріатичного моря можуть забезпечити альтернативний маршрут для транспортування зерна з України, порти якої в Чорному та Азовському морях залишаються заблокованими внаслідок військового вторгнення Росії.