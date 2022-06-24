Мер Чернігова оцінив збитки міста від російських обстрілів у $4,2 мільярда

Сукупні збитки, завдані інфраструктурі Чернігова внаслідок російської агресії, становлять понад $4,2 млрд.

Про мер міста Владислав Атрошенко заявив в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

"Сукупні втрати міста по житлу, інфраструктурі, бізнесу – понад $4,2 млрд. Сильно постраждала Чернігівська ТЕЦ, "Облтеплокомуненерго", "Чернігівводоканал". Пошкоджено практично всі магістральні мережі критичної інфраструктури: тепло, вода, каналізація", – розповів міський голова.

Він додав, що внаслідок обстрілів знищено велику кількість тролейбусів, тракторів, маніпуляторів, сміттєвозів, прибиральної і вантажної техніки.

"Відновлення магістральних мереж – це сотні мільйонів гривень. У випадку з ТЕЦ, потужністю 200 МВт/год електроенергії, і 410 ГК/год – то нова така ТЕЦ коштує від 300 млн євро. Це серйозні кошти, і залучити їх нереально до завершення війни", – констатував Атрошенко.

Він також повідомив, що до війни в Чернігові проживало приблизно 290 тисяч людей, станом на 15 березня в місті лишалося приблизно 70 тисяч, а зараз – близько 180 тисяч.

"Але у нас вже є десятки і навіть сотні випадків, коли сім’ї, які повернулися, знову сідають в машини і виїжджають за межі України", – додав Атрошенко.