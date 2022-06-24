Україна приєдналася до європейської екологічної програми LIFE з бюджетом 5,4 мільярда євро

Україна приєдналася до європейської програми LIFE для клімату та відновлення довкілля після війни. Бюджет програми на 2021-2027 роки становить 5,43 млрд євро.

Відповідну угоду між Україною та Європейським Союзом підписали міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець та комісар ЄС з питань навколишнього середовища, океанів і рибальства Віргініюс Сінкявічюс.

"Україна отримала від Євросоюзу велику підтримку та колосальні можливості не лише для відновлення довкілля після збройної агресії Росії, але й загалом для відновлення живої природи в Україні. Це те, на що ніколи не вистачало коштів. LIFE – це потужний фінансовий інструмент країн-учасниць. Це велика довіра до України", – відзначив Стрілець.

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За його словами, Міністерство вже має більше 15 конкретних пропозицій, які будуть оформлені у відповідні проєкти для подання на розгляд програми LIFE. Серед пріоритетів – відновлення річок, розвиток заповідного фонду, побудова центрів для реабілітації птахів та диких тварин, ренатуралізації екосистем тощо.

"Ми бачимо, який страшний вплив має війна на життя кожного українця. У той самий час не менш страшний вплив ця війна має і на довкілля. Взяти хоча б сотні тисяч тонн металобрухту, що лишається на території України, ліси, які сьогодні значною мірою заміновані та зруйновані. Потрібно вже починати думати про їхню регенерацію. Саме на ці сфери і буде спрямована діяльність у рамках програми LIFE. Це допоможе нам також розробити нові додаткові проєкти, до яких зможе долучитися і місцевий бізнес. Тому ми сьогодні зробили дуже важливий крок", – у свою чергу додав Сінкявічюс.

За 30 років функціонування програма LIFE співфінансувала понад 5600 природоохоронних проектів у ЄС та за його межами.

Із входженням до сім’ї LIFE Україна має можливість також використати частину цих коштів для розвитку нашої довкіллєвої сфери. Закрити ті потреби, на які раніше власні бюджетні кошти Україна не витрачали ніколи, у зв'язку із складним українським законодавством.