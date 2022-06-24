Країни "Великої сімки" закликали Росію розблокувати українські порти

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) закликали Росію припинити атаки та розблокувати українські чорноморські порти для експорту продовольства.

Про це йдеться у заяві за підсумками зустрічі міністрів G7 у п'ятницю, повідомляє Європейська правда.

"На зустрічі обговорювалася провина Росії за загострення світової продовольчої кризи внаслідок війни. Міністри закордонних справ G7 ясно дали зрозуміти, що війна Росії проти України посилює відсутність продовольчої безпеки, у тому числі шляхом блокування Чорного моря, бомбардувань зерносховищ та портів і заподіяння шкоди сільськогосподарській інфраструктурі України", – йдеться у заяві.

Міністри також наголосили, що Росія поширює дезінформацію нібито про зростання світових цін на продовольство через санкції, алде всі санкції G7 включають винятки, що дозволяють російським продовольчим та сільськогосподарським продуктам потрапляти на світові ринки.

Міністри також підтримали зусилля ООН щодо термінового відкриття Чорноморського маршруту для зерна та план дій Єврокомісії для шляхів солідарності ЄС-Україна для перевезення зерна автомобільним, залізничним та річковим транспортом на світові ринки.

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Як повідомлялося, раніше турецьке інформагентство Anadolu повідомило, що за підсумками переговорів між військовими делегаціями Туреччини і РФ, що відбулися 21 червня в Москві, ухвалене рішення про проведення чотиристоронньої зустрічі за участі Туреччини, Росії, України та ООН для обговорення питання виведення суден із зерном із окупованих портів України. В МЗС України наявність конкретних домовленостей з цього питання спростовують.

Водночас, за даними агентства, через кілька годин після закінчення перемовин в Москвітурецьке суховантажне судно Azov Concord залишило порт Маріуполя. Таким чином Azov Concord стало першим іноземним судном, яке вийшло з маруіпольського порту, окупованого російською армією.

Раніше Туреччина підтримала вимогу Росії щодо часткового скасування санкцій, зокрема на експорт добрив, в межах механізму, покликаного розблокувати експорт аграрної продукції з українських портів. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу за підсумками переговорів із російським міністром Сєргєєм Лавровим у Анкарі 8 червня.

Водночас перед її проведенням Президент України Володимир Зеленський заявляв, що ні його, ні міністра закордонних справ України Дмитру Кулебу на цю зустріч не запрошували.

Нагадаємо, посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що РФ вивозить вкрадене на окупованих територіях України зерно в Туреччину через російські порти, видаючи його за російське.