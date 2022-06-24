Кабмін виділив 24 мільярди на гранти для переробної промисловості

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 24 червня, виділив Міністерству економічного розвитку та торгівлі 24 мільярди гривень на фінансування програми "Надання грантів для створення або розвитку бізнесу".

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Кабмін на засіданні також затвердив Порядок надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств, яким визначено розмір мікрогранту, умови, механізми та критерії його надання, а також обов’язки отримувачів гранту.

Як пояснив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відкриваючи засідання уряду, програма передбачає надання безповоротних грантів на створення та розвиток переробних підприємств.

"Це можуть бути підприємства у сфері деревообробки, меблевого виробництва, металообробки, агропереробки, виробництва будматеріалів тощо. Держава надасть до 8 млн грн допомоги тим, хто вже має бізнес у сфері переробки, або хоче запустити нові проекти", – цитує прем’єра пресслужба уряду.

Шмигаль уточнив, що грант можна буде витратити на придбання обладнання, серед умов до отримувачів – створення не менше 25 нових робочих місць і сплата податків.

"Люди, які хочуть отримати грант, повинні представити робочу ідею, чіткий бізнес-план та залучити власні кошти на свою справу", – зазначив голова уряду.

Він додав, що умови співфінансування для перших заявників передбачають, що власний внесок має скласти не менше 30%. Крім того, учасники програми зможуть отримати доступний кредит за програмою "5-7-9" у розмірі до 16 млн грн.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у вівторок, 21 червня, затвердив три програми безповоротних грантів для проєктів зі створення садів та будівництва теплиць, а також започаткування власного малого бізнесу. На фінансування цих трьох програм уряд виділив 16 млрд грн.

Раніше Шмигаль анонсував 8 програм, спрямованих на підтримку бізнесу та створення нових робочих місць.