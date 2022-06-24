У Нідерландах побудують тимчасове житло для українських біженців

У нідерландському місті Влардинген побудують тимчасове житло для українських біженців.

Про це повідомляє NOS, передає Укрінформ.

"Поряд із бізнес-парком у Влардингені буде збудовано житловий район для прийому майже 800 українських біженців", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це буде тимчасове житло, воно існуватиме близько 3-5 років.

Загалом мають збудувати 409 будинків для 762 біженців.

Це будуть маленькі будиночки трьох типів: одномісні, двомісні та тримісні, оснащені всім необхідним. Також там планують збудувати медустанову, де прийматиме домашній лікар та стоматолог, а ще дитсадок, початкову школу. Очікується, що там зможуть викладати українські вчителі-біженці.

У травні був представлений конкретний план: на вільній ділянці землі поруч із заводом Unilever має бути побудований новий житловий район для українців.

Наразі у Влардингені офіційно зареєстровано 200 українців. У Нідерландах отримали прихисток близько 65 тис. українців. Більшість із них – жінки та діти.

Раніше повідомлялося, що в місті-герої Буча в Київській області 24 червня відкрили тимчасове модульне містечко на 352 місця.