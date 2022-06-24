Кабмін виділив 1,8 мільярда на оплату курсів у сфері ІТ для безробітних

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 24 червня, виділив Міністерству економічного розвитку та торгівлі 1,8 мільярда гривень для надання державної підтримки суб’єктам господарювання за новою бюджетною програмою "Підтримка заходів з організації професійного навчання осіб за освітніми програмами у сфері ІТ-технологій, графічного дизайну".

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Кабмін на засіданні також погодив реалізацію у 2022 році експерименту з організації навчання осіб за освітніми програмами у сфері інформаційних технологій "Старт в ІТ" та затвердив порядок проведення такого експерименту.

Як пояснив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відкриваючи засідання уряду, програма передбачає надання стипендій у розмірі до 30 тисяч гривень на навчання й отримання навичок молодшого розробника, дата-аналітика чи графічного дизайнера. Ці кошти можна буде витратити на оплату школи чи курсів, які визначить Міністерство цифрової трансформації.

За словами голови уряду, загалом ця програма має надати можливість розпочати кар’єру в ІТ для 60 тисяч українців.

"Ця програма не для студентів, і не для ІТ-фахівців. Ця програма для людей, які мають попередній досвід роботи, але зараз, наприклад, цю роботу втратили чи перебувають у простої і хочуть опанувати нові навички для нової кар’єри. Держава надає таку можливість. ІТ-вці за останні роки стали справжнім середнім класом в Україні, тож ми зацікавлені в тому, аби їх кількість лише збільшувалася", – цитує Шмигаля пресслужба уряду.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів на засіданні 24 червня також виділив 24 мільярди гривень на надання грантів на закупівлю обладнання для переробних підприємств.

21 червня Кабмін затвердив три програми безповоротних грантів для проєктів зі створення садів та будівництва теплиць, а також започаткування власного малого бізнесу. На фінансування цих трьох програм уряд виділив 16 млрд грн.

Раніше Шмигаль анонсував 8 програм, спрямованих на підтримку бізнесу та створення нових робочих місць.