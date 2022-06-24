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Кабмін виділив 1,8 мільярда на оплату курсів у сфері ІТ для безробітних

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Кабмін виділив 1,8 мільярда на оплату курсів у сфері ІТ для безробітних
Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 24 червня, виділив Міністерству економічного розвитку та торгівлі 1,8 мільярда гривень для надання державної підтримки суб’єктам господарювання за новою бюджетною програмою "Підтримка заходів з організації професійного навчання осіб за освітніми програмами у сфері ІТ-технологій, графічного дизайну".

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Кабмін на засіданні також погодив реалізацію у 2022 році експерименту з організації навчання осіб за освітніми програмами у сфері інформаційних технологій "Старт в ІТ" та затвердив порядок проведення такого експерименту.

Як пояснив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відкриваючи засідання уряду, програма передбачає надання стипендій у розмірі до 30 тисяч гривень на навчання й отримання навичок молодшого розробника, дата-аналітика чи графічного дизайнера. Ці кошти можна буде витратити на оплату школи чи курсів, які визначить Міністерство цифрової трансформації.

За словами голови уряду, загалом ця програма має надати можливість розпочати кар’єру в ІТ для 60 тисяч українців.

"Ця програма не для студентів, і не для ІТ-фахівців. Ця програма для людей, які мають попередній досвід роботи, але зараз, наприклад, цю роботу втратили чи перебувають у простої і хочуть опанувати нові навички для нової кар’єри. Держава надає таку можливість. ІТ-вці за останні роки стали справжнім середнім класом в Україні, тож ми зацікавлені в тому, аби їх кількість лише збільшувалася", – цитує Шмигаля пресслужба уряду.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів на засіданні  24 червня також виділив 24 мільярди гривень на надання грантів на закупівлю обладнання для переробних підприємств.

21 червня Кабмін затвердив три програми безповоротних грантів для проєктів зі створення садів та будівництва теплиць, а також започаткування власного малого бізнесу. На фінансування цих трьох програм уряд виділив 16 млрд грн.

Раніше Шмигаль анонсував 8 програм, спрямованих на підтримку бізнесу та створення нових робочих місць.

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Топ коментарі

  • Yevhen Yasiura 0a71fcfe
    Під час війни 8 програм по розпилу неіснуючих (запозичених у світового співтовариства) бюджетних коштів. Що означає надання 1,8 млрд. гривень для навчання на курсах, які визначить міністерство цифрової трансформації, ще 16 млрд. на сади і теплиці??? Зараз начасі будувати теплиці в літній час, у жару??? Агов урядовці, а може пенсіонерам щось додати, чи по крайній мірі повернути хоча б частину заборгованості з 2016 року військовим пенсіонерам. А ні, на це коштів немає, а для експериментів, теплиць, ілюзорних онлайн курсів мільярди знаходять. Ніщо , навіть війна, не може зупинити злодіїв у владі.
  • Yevhen Yasiura 0a71fcfe
    Владислав Масич, не треба показувати свій інтелект на людях, що, також чекаєш що перепаде з цих програм? Можеш не надіятись, ні теплиць в жару не поставиш, а до курсів ІТ- це як жабі до неба, їх є для кого пиляти. А щодо "моїх" військових пенсіонерів, то вони громадяни України, які по 25-30 років віддали службі державі, а держава від них давно відвернулась. Тому така ситуація, не виконуються рішення судів, а заборгованість по країні в кілька мільярдів, багато померли так і не дочекались того, що вкрали яценюки-гройсмани-реви, гончаруки-шмигалі з лазебними, заборгованість розписують ще на 10 років, більшість пенсіонерів так і не доживуть. Чимало військових пенсіонерів зараз на передовій. Жаль, вік не той, але коли буде зовсім біда, то підуть і 65-70-річні. Не гоже Владислав Мосич обзивати незнайомих людей, а хто розкрадав, то мають давати відповідь правоохоронні органи, а не диванні "спеціалісти".
  • Super Gut
    Влада теледебілів викинула у сраку (або розпиляла) 1.8 млрд наших з вами грошей. Як можна давати людині грант на навчання, якщо вона сама не знає чи зайде йому писати код чи ні?!! Існує статистика, що тільки 20% тих хто іде на курси "вайті в айті" - знаходить роботу, а половина тих хто записався, навіть не проходить 50% курсу. Замість того аби провести якийсь профвідбір з іспитом по результатом якого дають грант, клоуни розкидаються грошима! До того ж є купа можливостей навчатися "вайті" безкоштовно. Наприклад вітчизняна mate academy - там купа спеціальностей. Ще є лайт версія англійською - freecodecamp та ін.
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