Кабмін схвалив експеримент для збору даних про пошкоджені внаслідок війни об'єкти

Кабінет міністрів схвалив реалізацію у 2022 році експериментального проєкту з моніторингу завданих пошкоджень та руйнувань по регіонах України внаслідок війни на основі геоінформаційної системи.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у п’ятницю, 24 червня, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Проєктом постанови пропонується:

реалізувати у 2022 році експериментальний проект зі створення на основі геоінформаційної системи моніторингу завданих пошкоджень та руйнувань по регіонах України внаслідок збройної агресії РФ;

затвердити Порядок реалізації проєкту;

зупинити дію окремих постанов щодо проведення інших моніторингів на період реалізації експериментального проекту.

Моніторинг пошкоджень та руйнувань на основі ГІС здійснюватиметься, зокрема за об’єктами житлового фонду та благоустрою, громадськими будівлями та спорудами у сфері освіти, охорони здоров’я, а також об’єктів житлово-комунального господарства. Надалі він може бути розширений завдяки доповненню шарів геоінформаційної системи щодо інших сфер. Зокрема, об’єктів транспортно-логістичної інфраструктури, бізнесу тощо.

Очікується, що запровадження такого моніторингу дозволить державі та місцевій владі оцінити ситуацію з пошкодженими об’єктами соціальної та критичної інфраструктури та приймати рішення щодо планування відновлення і розвитку кожного регіону та кожної громади.

"За допомогою такого інформаційного ресурсу як ГІС, буде створена база даних, яка допоможе здійснювати кроки з ліквідації наслідків війни та відбудувати Україну. Зокрема, щодо визначення обсягу фінансових ресурсів, необхідних для відновлення об’єктів інфраструктури в розрізі регіонів, районів, територіальних громад та населених пунктів, які постраждали від збройної агресії рф. А також визначення завданих державі збитків для підготовки у майбутньому відповідних позовів проти агресора", – пояснив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.