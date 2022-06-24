Кабмін спростив будівництво приватних будинків на час воєнного стану

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 24 червня, спростив будівництво індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків на час воєнного стану.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.



Прийнятим рішенням передбачено, що на період дії воєнного стану та протягом 1 року з дня його припинення або скасування будівництво індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків не вище 2 поверхів (площею до 500 кв. метрів), господарських будівель і споруд , гаражів відповідно до цільового призначення земельної ділянки, може здійснюватися замовником без отримання будівельного паспорту забудови земельної ділянки.

Як повідомлялося, лише на Київщині понад внаслідок боїв зазнали пошкоджень 16 тисяч приватних житлових будівель, з них більше 4 674 повністю зруйновані та 12 317 частково пошкоджені.