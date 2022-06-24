Кабмін погодив перетворення резиденції "Межигір’я" на пам’ятку садово-паркового мистецтва

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 24 червня, погодив клопотання щодо створення парку на території резиденції "Межигір’я".

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Зокрема, рішенням уряду погоджено створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення на території урядової резиденції "Межигір’я" із включенням до його території ряду земельних ділянок, які належать державі в особі Кабінету міністрів.

Як повідомлялося, Кабмін ще 16 лютого доручив Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів створити на території урядової резиденції "Межигір’я" парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва.

Міністерство також мало підготувати інформацію щодо правового статусу земельних ділянок, які знаходяться на території урядової резиденції "Межигір’я", та пропозиції по врегулюванню питань із землевласниками та землекористувачами щодо створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва.

Нагадаємо, у квітні 1955 року постановою Ради міністрів Української РСР було створено дачне господарство "Пуща-Водиця", яке починаючи з 1964 року функціонувало як будинок відпочинку "Пуща-Водиця" урочища "Межигір’я".

Резиденція "Межигір’я" була державною урядовою резиденцією, яка використовувалась для офіційних зустрічей. Вона належала до сфери відання Державного управління справами.

Наразі "Межигір’я" передано в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Як повідомлялося, у травні 2019 року АРМА визнала переможцем конкурсу на право управління "Межигір'ям" фірму "Скомпані". Її директором виявився Олексій Вороненко, експомічник депутата Євгена Мураєва – колишнього регіонала, згодом члена партії "Опозиційний блок" та власника телеканалу "Наш".

Після суспільного резонансу, викликаного результатами конкурсу, АРМА у серпні того ж року розірвало угоду з цією компанією.