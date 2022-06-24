"Укргідроенерго" припинило експорт електроенергії в Молдову

ПрАТ "Укргідроенерго" після двотижневого експорту електроенергії до Молдови у травні не отримало підтвердження обсягів купівлі молдовською стороною на червень через більш вигідну пропозицію і припинило постачання.

Про це повідомили в компанії, передає Інтерфакс-Україна.

"Компанія уклала контракт на червень 2022 року, але молдовська сторона не надала обсяги на покупку, мотивуючи тим, що має більш економічно вигідну пропозицію", – зазначено у відповіді на запит за підписом заступника генерального директора компанії з комерційної діяльності Богдана Сухецького.

Згідно з листом, "Укргідроенерго" продовжувала викуповувати перетин на червень згідно з чинним контрактом без продажу своєї електроенергії до моменту офіційного розірвання контракту.

Там уточнили, що експорт здійснювався з 12 по 31 травня 2022 року включно, зазначивши, що графік поставки був гнучким, а його коригування проходило кожні два дні, що дозволяло підтримувати енергетичний баланс у Республіці Молдова, не вдаючись до аварійної допомоги.

У компанії також зазначили, що експортний контракт надав можливість реалізувати частину електричної енергії, що виробляється, за ціною, вищою за ціну внутрішнього ринку з урахуванням сплати тарифу на передачу електроенергії. Крім того, він був вигідний компанії, враховуючи проходження весняної повені та наявність надлишкової води, яку потрібно було використовувати для генерації електроенергії.

"У разі укладання нового контракту "Укргідроенерго" знову почне здійснювати всі необхідні процедури, у тому числі закуповувати міждержавні перетини", – запевнили у держкомпанії.

Як зазначається у листі, "Укргідроенерго" має сучасне модернізоване обладнання, яке дозволяє оперативно змінювати потужність та забезпечувати покриття пікових навантажень, тому компанія готова до збільшення експорту електричної енергії у разі, якщо це буде економічно обґрунтованим.

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Як повідомлялося, "Укргідроенерго" розпочало експорт до Молдови з 12 травня на потужності 80-170 МВт залежно від часу доби. На початку червня НАЕК "Енергоатом" повідомив, що уклав експортний контракт із молдавською державною компанією Energocom, згідно з яким планує у червні поставити до Молдови 85,2 тис. МВт-год за ціною $77 за 1 МВт-год. Протягом червня НАЕК, за винятком кількох днів, викуповує 150 МВт перерізу на добових аукціонах "Укренерго".

Як повідомлялося, наприкінці березня голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявляв про наміри компанії розпочати експорт електроенергії, щоб покращити її фінансове становище.

Як повідомлялося, з 30 березня розпочався експорт української електроенергії до Польщі після того, як НЕК "Укренерго" відновила зупинені з 24 лютого через вихід енергосистеми в ізольований режим аукціони з продажу доступу до міжнародних перетинів. Поки що аукціони за іншими напрямками не відновлено.

Всі потужності для експорту на аукціонах викуповують структури енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова.

Викуп доступу до міждержавних перетинів – єдиний варіант для комерційного обміну електроенергією з європейським ринком. Міністерство енергетики, зокрема, працює над імплементацією європейського законодавства з повного об'єднання ринків.