"Нафтогаз" заперечує причетність до плутатини з оплатою за газ у травні

Газопостачальна компанія (ГК) "Нафтогаз України" заперечує свою причетність до ситуації з розрахунками за газ, в якій опинилася частина з 10 млн українських домогосподарств, які раніше отримували газ від 17 постачальників під брендом "Твій Газзбут" (104.ua) та ТОВ "Одесагаз- Постачання".

Як повідомляє пресслужба НАК, ГК "Нафтогаз України" отримала інформацію про припинення газопостачання для цих споживачів, після чого вони стали автоматично отримувати газ від постачальника "останньої надії" лише після 10 червня, під час процесу формування рахунків.

В компанії також стверджують, що рішення про підключення цих споживачів до реєстру клієнтів "Нафтогазу" постфактум з 1 травня 2022 року ухвалив Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ). Тому в "Нафтогазі" пропонують звертатися за роз’ясненнями до цієї компанії або до попереднього постачальника газу, які мали завчасно попередити споживачів про свою нездатність продовжувати постачання газу.

За даними проєкту "ГазПравда", створеного за участі підприємств групи "Нафтогаз", багато українців не знали про зміну постачальника газу і встигли сплатити за постачання палива у травні газзбутам або мали переплату за паливо. Водночас тепер вони мають ще раз платити за спожитий у травні газ "Нафтогазу". Крім того, для цього потрібно отримати новий номер особового рахунку.

Видання зазначає, що сплачені за травень попередньому постачальнику кошти можуть бути розцінені як переплата, а при зміні постачальника газу переплата за спожитий газ на рахунок нового постачальника не переходить. Також переплату за постачання газу не можна переадресувати на оплату за розподіл (доставку) газу.

Проте можливо повернути кошти на свій рахунок. Для цього слід звернутися до попереднього постачальника газу та написати заяву у довільній формі, обов’язково вказавши номер особового рахунку.

Надіслати заяву можна поштою на офіційну адресу вашого старого постачальника. Також заяву можна надіслати електронним листом на офіційну електронну адресу, в такому випадку слід надсилати підписану фото копію заяви.

До заяви необхідно додати наступні документи:

копію паспорта власника особового рахунку (1,2 сторінки та реєстрація);

копію ідентифікаційного коду власника особового рахунку;

довідку з реквізитами карткового рахунку з банку (або виписка з Приват24);

копію квитанції про оплату за природний газ за період, коли виникла переплата.

Усі копії документів мають бути завірені споживачем, а саме містити напис "згідно з оригіналом", дату та підпис.

Детальніше читайте на сайті "ГазПравди".

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Як повідомлялося, 2 червня "Нафтогаз" повідомив, що з 1 червня постачальники газу, які обслуговують 8,8 млн українських домогосподарств, не можуть виконувати свою роботу. Відтак ці споживачі перейшли до постачальника "останньої надії", функції якого виконує Газопостачальна компанія "Нафтогаз України".

15 червня ГК "Нафтогазу України" заявила про включення до свого реєстру 8,8 млн колишніх клієнтів газопостачальних компаній під брендом "Твій газзбут" та "Одесагаз-Постачання" з 1 травня, ціна газу для них встановлена на рівні 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без вартості транспортування).

За даними телеграм-каналу Монополіст, з 1 травня укладені минулого року договори постачальників з групи "ЙЕ Енергія" (облгаззбути) Дмитра Фірташа з "Нафтогазом" на продаж пільгового газу для населення по 7,42 грн/куб припинили свою дію. А нові "Нафтогаз" не став укладати.

У підсумку, за словами голови правління "Нафтогазу" Юрія ВітренкА, починаючи з останніх місяців, фактично всі побутові споживачі – 97,6% – отримують газ безпосередньо від "Нафтогазу". Він також повідомив, що після рішення уряду про передачу облгазів групи РГК Дмитра Фірташа в управління "Нафтогазу" компанія сконцентрує понад 60% на ринку розподілу газу.