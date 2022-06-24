Україна пропонує Німеччині експорт електроенергії зі своїх АЕС

Україна запропонувала експортувати електроенергію з українських АЕС до Німеччини для забезпечення енергетичної безпеки.

Про це міністр енергетики України Герман Галущенко написав у німецькому виданні Wirtschaftswoche, передає Європейська правда.

Галущенко зазначив, що рішення Німеччини позбутися залежності від російської енергії є гігантським викликом, і це питання стає дедалі актуальнішим у світлі обмеження постачання газу з Росії. Але, за словами міінстра, Україна може підтримати Німеччину в цій важкій справі.

"Тому що, коли йдеться про декарбонізацію, Україна дотримується іншої логіки, ніж Німеччина. Незважаючи на розвиток відновлюваної енергетики, яка, як очікується, досягне 25% від загального об’єму енергії в Україні до 2030 року, ядерна енергетика є центральним компонентом безвуглецевого виробництва енергії. На нього припадає понад 50% електроенергії", – зазначив Галущенко.

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За його словами, те, що Україна з 16 березня синхронізувала свою енергетичну мережу з європейською, означає, що вона може стати постачальником електроенергії для Німеччини.

"Це створює своєрідну страхову подушку в пов’язані з погодою періоди зниження виробництва сонячних і вітрових електростанцій", додав Галущенко

Крім того, за його словами, Україна та Німеччина можуть отримати користь від того, що їх енергетичні системи розташовані в різних часових і кліматичних поясах.

"Різниця в часі між Києвом і Берліном становить одну годину, а це означає, що піки споживання електроенергії в двох країнах також відрізняються на одну годину. Це підвищує ліквідність ринку та дозволяє Німеччині купувати українську електроенергію дешевше, коли попит на неї падає або коли є значний надлишок зеленої генерації. З іншого боку, Україна може купувати німецьку вітрову енергію, коли є її надлишок", – пояснив міністр.

Раніше міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що ситуація з постачанням енергоносіїв до країни не є благополучною, енергію треба заощаджувати.