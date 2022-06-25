Парламент Канади дозволив конфіскацію російських активів та передачу їх Україні

Канадський парламент завершив ратифікацію законодавчих змін, які дають право уряду конфісковувати заморожені санкціями російські кошти.

Відповідні зміни до санкційного законодавства були ухвалені у рамках впровадження державного бюджету, схваленого Сенатом у п’ятницю. Хоча вони торкнуться не лише російських коштів, саме Україна може стати першим реципієнтом, передає Укрінформ.

Для набуття цими законодавчими змінами чинності їх ще має схвалити генерал-губернатор Канади, що очікується вже найближчим часом.

Зазначимо, що цим рішення уряду надається право конфісковувати заморожені, відповідно до канадських санкцій, активи й передавати їх стороні, яка постраждала від дій підсанкційних осіб. Канада стала першою країною світу, яка пішла на такий крок.

Наразі Канада не має юридичного механізму вилучення замороженого санкціями майна й коштів, тому цей законопроєкт має закрити цю юридичну прогалину. Канадський антиросійський санкційний список – один із найдовших у світі, до нього внесено близько 1400 юридичних та фізичних осіб, всі кошти та майно яких на території країни заморожено. Однак, точна сума заморожених коштів та ціна майна – невідомі.