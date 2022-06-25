Кабмін виділив на зарплати медикам понад 760 мільйонів

Кабінет міністрів підтримав програму виділення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я на понад 762,5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Зазначається, що завдяки такому перерозподілу коштів буде забезпечена можливість нараховувати медичним працівникам заробітну плату на рівні 20 тис. грн для лікарів та 13,5 тис. грн для середнього медичного персоналу.



"Зараз, під час війни, медики виконують абсолютно героїчну роботу, працюючи 24/7 і з пораненими захисниками, і з хворими в тилу. І ми не маємо права забувати про належну оплату їхньої праці...Тому вдячні Уряду за підтримку нашої позиції та надання пакета дофінансування для тих закладів охорони здоров’я, які з якихось причин не можуть самостійно забезпечити належний рівень оплати праці для своїх працівників", – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Нагадаємо, 12 січня Кабінет міністрів прийняв постанову, яка передбачає підвищення базового рівня заробітної плати на рівні не менше 20 000 гривень для лікарів та не менше 13 500 гривень для медичних сестер.

Відповідне рішення було прийняте на виконання обіцянки президента Володимира Зеленського, закріпленої указом від 18 червня 2021 року.