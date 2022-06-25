Україна отримає від Німеччини грант в 1 мільярд євро

Міністр фінансів України Сергій Марченко та Федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер 24 червня підписали Угоду між урядами двох країн про надання Україні 1 млрд євро грантового фінансування.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зазначається, що ці кошти будуть спрямовані до держбюджету України для фінансування першочергових соціальних та гуманітарних видатків під час воєнного стану.

Гроші будуть спрямовані Україні через механізм адміністративного рахунку Міжнародного Валютного Фонду.

Марченко подякував німецькому колезі та висловив сподівання, що кошти надійдуть в Україну уже найближчим часом.

"Цей грант є надзвичайно вагомим внеском для підтримки нашої держави у цей непростий час. Ми високо цінуємо допомогу від уряду ФРН", – зазначив він.

У квітні МВФ ухвалив рішення про створення адміністративного рахунку для зарахування коштів у вигляді частки Спеціальних прав запозичень (СПЗ) від країн-донорів на користь України. Усі залучені кошти за використанням даного рахунку мають спрямовуватися на підтримку фінансової стабільності України у формі грантів або кредитів (позик).