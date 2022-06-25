В "Укрзалізниці" попередили про затримку поїздів до Перемишля (оновлено)

Через пошкодження контактної мережі на польській залізниці поїзди із Одеси та Києва, які прямують до Перемишля дістануться кінцевої станції із затримкою до 5 годин.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"У зв’язку з пошкодженням контактної мережі на польській залізниці поїзди №35/36 Одеса — Перемишль та №54/53 Київ – Перемишль дістануться кінцевої станції з орієнтовною затримкою до 5 годин", – йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що працюють з польськими колегами над організацією пересадок та якомога швидшим відновленням руху в напрямку Перемишля.

Пізніше в"Укрзалізниці" додали, що станом на 18:00 продовжувалися ремонтні роботи на польській залізниці. У черзі на кордоні були три українські поїзди, ще один чекав дозволу на відправку з Перемишля.

"Таким чином, затримки поїздів з Одеси та Києва до Перемишля становлять майже 12 годин. Також затримується рейс із Запоріжжя та зворотний рейс Інтерсіті+ з Перемишля до Києва", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" з 12 червня призначила новий поїзд сполученням Перемишль – Запоріжжя.