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Лідери ЄС закликали терміново шукати дешеві енергоресурси на заміну російським

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Лідери ЄС закликали терміново шукати дешеві енергоресурси на заміну російським
Лідери країн ЄС доручили Єврокомісії працювати над терміновим пошуком недорогих енергоносіїв, щоб позбутися залежності від РФ у цій сфері.

Про це йдеться в заяві, прийнятій за підсумками саміту Євросоюзу на рівні глав держав та урядів, передає Інтерфакс-Україна.

"У ситуації, коли Росія використовує газ як зброю, Єврорада закликає Єврокомісію продовжувати зусилля щодо термінового пошуку енергоресурсів за доступними цінами", – сказано в документі.

Крім того, учасники саміту закликають "вживати заходів, націлених на тіснішу координацію у сфері енергетики між членами ЄС".

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Раніше єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон заявляла, що через дії Росії, яка використовує енергію у якості зброї, існує ризик нестачі енергії для Євросоюзу цієї зими.

Як повідомлялося, раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік". "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Однак раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.

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