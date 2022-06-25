Молдова підтримає санкції ЄС проти РФ, – спікер парламенту

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу заявив, що Молдова підтримає санкції Євросоюзу проти Росії.

Як він повідомив в ефірі Ediţie Specială на TV Moldova1, статус кандидата в ЄС передбачає прояв солідарності з європейськими країнами, передає NewsNaker.



"Ми проявлятимемо солідарність із ЄС. І статус, і наше прагнення до Європи зобов'язує нас і надалі бути солідарними. Ціль цих санкцій – зупинити війну, щоб після цього дипломати сіли за стіл переговорів і знайшли рішення", – сказав Гросу.



На питання, якою буде реакція Росії на це рішення, Гросу зазначив, що Кишинів просить Росію цінувати послідовність їхніх дій.

Як повідомлялося, 23 червня лідери Європейського Союзу надали Україні та Молдові статус кандидата в члени ЄС.