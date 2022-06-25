Збитки авіакомпаній РФ внаслідок війни перевищили збитки, спричинені коронавірусом, – доповідь

У першому кварталі 2022 року російські авіакомпанії зазнали рекордних за останні вісім років збитків.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на доповідь російської Асоціації експлуатантів повітряного транспорту (АЕПТ).

Згідно з документом, у травні вантажопотік скоротився на 75% у порівнянні з травнем 2021 року. Серед причин – санкції, запроваджені проти Росії через її повномасштабне вторгнення до України, а також закриті через війну аеропорти на півдні Росії.

За три місяці 2022 року сукупний збиток усіх авіакомпаній сягнув 61,1 млрд рублів. При цьому збиток за той же період 2021 року оцінювався в 33,3 млрд рублів, а 2020 року, коли через пандемію COVID-19 авіарейси були обмежені або скасовані, – 55,5 млрд рублів.

Після запровадження санкцій через напад Росії на Україну "вантажні перевезення практично зупинені, насамперед через закриття міжнародних перевезень". В АЕПТ не очікують відновлення вантажопотоку, "щонайменше до закінчення дії санкцій".

Пасажирські перевезення також демонструють зниження обсягів, хоч і не настільки масштабне, йдеться у доповіді. На початку 2022 року фіксувалося збільшення пасажиропотоку: у січні було перевезено на 47%, а в лютому – на 30% більше пасажирів, ніж роком раніше.

Після російського вторгнення до України "ситуація діаметрально змінилася": у березні пасажиропотік скоротився на 20%, у квітні на 28%, у травні – на 24% порівняно з минулим роком.

В АЕПТ не можуть прогнозувати, наскільки погіршиться фінансово-економічна стійкість авіакомпаній надалі, але сподіваються на підтримку російського уряду для забезпечення стабільної роботи авіатранспортної галузі країни.

Після вторгнення Росії в Україну США, Канада та більшість країн Європи закрили своє небо для російських літаків та припинили виконувати рейси до Росії. В результаті кількість прямих авіарейсів із Росії скоротилася на 62%: зараз звідти можна полетіти лише до 19 країн.