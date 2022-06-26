Країни G7 введуть ембарго на імпорт російського золота, – Байден

Країни "Великої сімки" планують запровадити ембарго на імпорт російського золота, щоб позбавити РФ десятків мільярдів доларів на рік.

Про це повідомив президент США Джо Байден, передає Інтерфакс-Україна.

"Сполучені Штати нав'язали Путіну безпрецедентні витрати, щоб позбавити його доходів, необхідних для фінансування війни проти України. Разом "Велика сімка" оголосить, що ми заборонимо імпорт російського золота – великого експорту, який приносить Росії десятки мільярдів доларів", – написав Байден у Twitter.

У свою чергу в канцелярії британського прем'єра повідомляють, що лідери Великобританії, США, Японії та Канади на саміті G7 мають намір оголосити про рішення заборонити імпорт російського золота.

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"Завдяки жорстким новим заходам, про які оголосять на саміті G7, що починається сьогодні, ми заборонимо подальший експорт російського золота до Великобританії, США, Канади і Японії", – сказано в повідомленні канцелярії.

"Лондон – великий центр торгівлі золотом, і підтримка США, Японії та Канади означає, що ці заходи матимуть серйозний вплив", – наголошується в повідомленні.

У ньому йдеться про те, що на саміті британський прем'єр Борис Джонсон закликає інші країни приєднатися до цих обмежувальних заходів.

Раніше повідомлялося, що зустрічі лідерів країн G7, до яких також приєднаються керівники Аргентини, Індії, Індонезії, Сенегалу та ПАР, відбудуться у ФРН з 26 по 28 червня.

Представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі повідомив, що, серед іншого, учасники саміту обговорять нові заходи, спрямовані на ізоляцію Росії від світової економіки та порушення ланцюжків постачання для російського оборонного комплексу. Також планується досягти нових домовленостей для зниження цін на енергоносії та продовольство у світі.