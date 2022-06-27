Україна піднялася на 4 сходинки у світовому рейтингу паспортів

Компанія Henley&Partners підготувала новий рейтинг паспортів світу 2022 року, який включає 199 різних паспортів і 227 різних туристичних напрямків.

Про це повідомляє DOU.

Україна піднялася на 4 сходинки (у порівнянні з минулим роком) та знаходиться на 34 місці. Саме з українським паспортом можна відвідати 143 країни.

Перші 5 місць у рейтингу займають одразу 17 країн, оскільки кількість безвізових напрямків часто збігається. Загалом лідери рейтингу виглядають наступним чином: