Україна піднялася на 4 сходинки у світовому рейтингу паспортів
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Компанія Henley&Partners підготувала новий рейтинг паспортів світу 2022 року, який включає 199 різних паспортів і 227 різних туристичних напрямків.
Про це повідомляє DOU.
Україна піднялася на 4 сходинки (у порівнянні з минулим роком) та знаходиться на 34 місці. Саме з українським паспортом можна відвідати 143 країни.
Перші 5 місць у рейтингу займають одразу 17 країн, оскільки кількість безвізових напрямків часто збігається. Загалом лідери рейтингу виглядають наступним чином:
- Японія, Сінгапур – 192 країни без віз;
- Німеччина, Південна Корея – 190 країн без віз;
- Фінляндія, Португалія, Італія, Люксембург, Іспанія – 189 країни без віз;
- Австрія, Данія, Нідерланди, Швеція – 188 країн без віз;
- Франція, Ірландія, Португалія, Велика Британія – 187 країн без віз.