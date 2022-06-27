Країни G7 обіцяють продовжити надати фінансову та військову допомогу Україні

Лідери країн G7 заявлять про надання нової фінансової, гуманітарної та військової підтримки Україні.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на чорновий варіант заяви цих країн із саміту в Баварії, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми продовжимо надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні, а також підтримувати її стільки, скільки це потрібно", – сказано в документі.

Bloomberg підкреслює, що це "формулювання важливе, оскільки члени G7 стурбовані затягуванням" війни. При цьому деякі країни, включно з Німеччиною та Францією, "натякнули, що вони можуть бути відкритішими для ідеї про припинення вогню шляхом переговорів".

У документі йдеться, що лідери G7 також розглядають можливість використання доходів від мит ​​для підтримки України.

Зазначається, що раніше в G7 обговорили, як координувати дії боротьби з зростаючою інфляцією та запобігання рецесії, а також способи збереження "тиску на Росію".

Саміт G7 проходить у Баварії 26-28 червня.