Велика Британія виділить 10 мільйонів фунтів на ремонт української залізниці для вивезення зерна

Велика Британія планує виділити до 10 млн фунтів стерлінгів на відновлення української залізниці, щоб полегшити вивіз зерна з України.

Про це йдеться у повідомленні офісу британського уряду.



Зазначається, що минулого тижня міністри закордонних справ і оборони Великої Британії відвідали Туреччину для обговорення з турецькими колегами відкриття морських експортних маршрутів.



Водночас наголошується, що окрім запобігання вивозу зерна з України через Чорне море – маршрут, яким історично експортувалося 96% українського зерна, російські атаки порушують експорт залізницею.

"У протидію цьому Велика Британія надасть "Українській залізниці" до 10 млн фунтів стерлінгів у матеріалах та обладнанні для ремонту залізничної інфраструктури та допомоги у вивезенні зерна з країни залізницею", – йдеться у повідомленні.



Наголошується, що Великобританія веде переговори з урядом України про те, як "максимально збільшити пропускну спроможність залізниць та забезпечити рух як поїздів, так і зерна".