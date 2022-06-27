Заборона на імпорт золота коштуватиме Росії $19 мільярдів щороку, – Блінкен

Заборона на імпорт російського золота позбавить РФ можливості заробляти $19 млрд на рік.

Про це в інтерв’ю CNN повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає пресслужба Держдепартаменту.

"Санкції вже мали драматичний ефект – ну, по-перше, візьмемо золото, те, що ми анонсуємо. Це другий за прибутковістю експорт Росії після енергоносіїв – близько $19 млрд на рік – і більша частина припадає на країни G7. Тому позбавити цього доходу важливо", – зазначив він.

За його словами, санкції проти РФ мають глибокий вплив на Москву.

"Попри те, що РФ отримує доходи від нафти за вищими цінами, вона не може витрачати їх через експортний контроль. Вона не може придбати те, що їй потрібно, щоб модернізувати свій оборонний сектор, модернізувати його технології, модернізувати свою енергетичну розвідку, а це означає, що з часом кожна з цих областей буде занепадати", – наголосив Блінкен.

Держсекретар додав, що, за прогнозами, російська економіка скоротиться на 8-15% наступного року.

"Рубль утримується штучно коштом великих витрат. Тисяча компаній, великих міжнародних компаній, залишили Росію. У них були продукти, які ще стояли на полиці, коли вони пішли, але тепер ці запаси скоротилися. Росіяни більше не могли купувати те, що вони звикли купувати. Рівень життя росіян падає", – зазначив він.

Як повідомлялося, напередодні президент США Джо Байден заявив, що країни "Великої сімки" планують запровадити ембарго на імпорт російського золота.