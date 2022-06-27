Із початку повномасштабної війни в Україні зареєстрували понад 51 тисячу нових бізнесів, – "Опендатабот"

Із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було зареєстровано 51 240 нових бізнесів, із яких 43 тис. –фізичні особи-підприємці, 8 тис.– юридичні особи.

Про це свідчать дані платформи для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зазначається, що на початку червня було зафіксовано новий рекорд реєстрацій фопів – 4652 підприємці. Це найбільша цифра з лютого. Загалом за три тижні було зареєстровано понад 12 тис. підприємців.

Крім того, помітно змінилась географія реєстрацій нових компаній. Так, у червні в Києві було зареєстровано 40% фопів у порівнянні з довоєнними показниками, у Львові – 45%, а от у Харкові – лише 25%.

Також війна змінила й напрямки діяльності малого та середнього бізнесів. Так, у лютому перше місце за кількістю реєстрацій нових фопів посідав КВЕД "Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність". Зараз на першому місці за кількістю нових фопів опинився КВЕД "Роздрібна торгівля". Разом кведи, пов’язані з роздрібною та оптовою торгівлею, склали 37% від усіх нових фопів у черні.