Окупанти вивезла щонайменше 400 тисяч тонн українського зерна, – Мінагрополітики
Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає "Крим.Реалії".
"На момент фактичної окупації на цих територіях було близько 1,5 млн тонн зерна, згідно з елеваторними реєстрами. І ми отримали інформацію з тих територій від українців про факт вивезення. Якщо додати всі ці кейси, то близько 400 тисяч тонн. Чітко говорити, що з мільйоном тонн, що залишився, ми зможемо тільки після деокупації", – зауважив він.
Висоцький додав, що за даними Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки (KSE Institute), збитки сільського господарства України від повномасштабного вторгнення уже становлять $4,3 млрд.
"Росія цілеспрямовано знищує аграрну інфраструктуру", – зауважив перший заступник очільника Мінагрополітики.
Як повідомлялося, згідно з даними розслідування Lloyd’s List, вантажі вкраденого українського зерна доставляються з окупованого Криму в порти Сирії та Туреччини за допомогою щонайменше 10 балкерів і вантажних суден під прапорами Росії та Сирії.