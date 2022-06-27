Ахметов подав позов проти Росії до ЄСПЛ з вимогою компенсації збитків

Олігарх та засновник групи System Capital Management Рінат Ахметов подав позов проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо компенсації за порушення його прав власності під час неспровокованої воєнної агресії РФ проти України.

Про це повідомляє пресслужба SCM.

"Мною – за допомогою найкращих українських і американських юристів –подано скаргу до ЄСПЛ про відшкодування збитків. Цей позов — одна з перших міжнародних юридичних дій проти РФ, мета якої – зупинити злочинну діяльність російського агресора, знищення української економіки й розкрадання українських активів, — заявив Ахметов.

На додаток до цієї скарги він подав позов про вжиття термінових забезпечувальних заходів, що запобігатимуть подальшій блокаді, мародерству, перенаправленню потоків і знищенню з боку Росії зернових і сталі, виготовленої підприємствами SCM.

За його словами, грабіж українських експортних товарів – зокрема зерна і сталі – уже призвів до зростання цін на ці товари та збільшення у світі кількості людей, що помирають від голоду. "Це варварство має бути зупинене, а РФ має заплатити сповна", – наголосив бізнесмен.

Інтереси Ахметова представляє міжнародна юридична фірма Covington & Burling LLP.

В SCM наголосили, що за порушення прав власності Ахметов вимагає від РФ відшкодування збитків. Зазначається, що, хоча точна сума компенсації ще не може бути визначена через війну, що триває, передбачається, що РФ має виплатити йому мільярди доларів за порушення його прав людини.

Раніше Рінат Ахметов оцінив збитки через повномасштабну війну з Росією у $20 млрд. Зокрема, за його словами, довоєнна капіталізація двох маріупольських металургійних заводів – "Азовсталі" та "ММК ім.Ілліча" становила близько $10 млрд.