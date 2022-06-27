У грузинському Батумі знаходиться танкер із вантажем підсанкційної "Роснєфті", – ЗМІ

У терміналі порту Батумі знаходиться танкер, завантажений російськими нафтопродуктами.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу" із посиланням на місцеві ЗМІ.

За інформацією журналістів, день тому судно Esen Ka, яке плаває під турецьким прапором, знаходилося в Туапсі.

Звідти приблизно з 30 тис. тонн сировини вакуумний газойль, що належить підсанкційній компанії "Роснєфть", вона попрямувала до Батумі.



Агентство з обслуговування судна підтверджує, що танкер перевозить вакуумний газойль, але інформації про те, де його було зроблено, не володіє.

Джерело телеканалу Mtavari Arkhi, при цьому, заявило, що тепер грузинська сторона має намір змінити походження вантажу і відправити його до Європи як нафтову продукцію з Казахстану.



Телеканал стверджує, що курирують ситуацію навколо танкера наближені до олігарха Бідзіні Іванішвілі особи – Уча Мамацашвілі та Григол Лілуашвілі.