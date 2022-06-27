Нацбанк скасував банкрутство "Білоцерківської ТЕЦ" Жеваго через суд
Як повідомляє пресслужба регулятора, апеляційний суд також відмовив у задоволені заяви ініціюючого кредитора про порушення провадження у справі про банкрутство АТ "Білоцерківська Теплоелектроцентраль".
"Чергове рішення суду доводить, що банкрутство компаній-майнових поручителів банків – це не варіант позбутися зобов’язань. Скасування ухвали суду першої інстанції відкриває можливість для звернення стягнення на заставу з подальшим спрямуванням коштів у рахунок погашення заборгованості банку "Фінанси та Кредит" перед Національним банком", – зазначив начальник управління правової та судової роботи з проблемними активами Юридичного департаменту НБУ Сергій Бойко.
У Нацбанку нагадали, що АТ "Білоцерківська ТЕЦ" є майновим поручителем за зобов’язаннями банку "Фінанси та Кредит" перед НБУ за двома кредитами рефінансування, залученими у 2015 році.
Зазначається, що оскільки банк "Фінанси та Кредит" не виконував взяті на себе зобов’язання за кредитами, Нацбанк у 2018 році подав до суду позов щодо звернення стягнення на предмет застави, переданий АТ "Білоцерківська Теплоелектроцентраль" у забезпечення виконання кредитних зобов’язань.
Господарський суд Київської області 22 грудня 2021 року порушив провадження у справі про банкрутство АТ "Білоцерківська Теплоелектроцентраль", грошові вимоги Нацбанку до якого становили 1,43 млрд грн як такі, що забезпечені заставою майна.
"Білоцерківську ТЕЦ" пов’язують з Костянтином Жеваго, якому також належав визнаний у 2015 році неплатоспроможним банк "Фінанси та кредит".