В Україну завезли 211 тисяч авто з пільговим розмитненням, – нардеп

Станом на 27 червня в Україну без сплати мит та акцизу заїхало 211 тисяч авто. Загальна сума наданої пільги становила 23,5 млрд грн.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Зокрема, за останні два тижні додатково було завезено 48 тисяч автівок.

За словами Железняка, після новин про скасування пільгового розмитнення з 1 липня темпи завезення авто значно зросли. У будні в червні в середньому завозили 4,7 тис. авто за день (раніше було 3,2 тис.)

"Насправді, ймовірно, було б у рази більше – обмежує пропускна спроможність іноземної та нашої митниці. Для розуміння, на тому ж Будомеж – Грушев наразі черга становить 1000 авто та 9,5 км, польська сторона пропускає дуже повільно. Ягодин – черга взагалі 40 км", – зазначив він.



Крім того, нардеп зауважив, що на вихідних стали завозити в 4 рази більше автівок, ніж зазвичай. Зокрема, цієї суботи заїхало 2400 авто, хоча раніше на вхідних ця цифра була меншою за 650 авто.

Нагадаємо, 6 квітня набув чинності прийнятий Верховною Радою у березні закон, яким звільнено від ввізного мита та ПДВ імпорт товарів в Україну для бізнесу, а також повністю звільнено від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами. Водночас сплачується лише збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Пізніше, 21 червня Верховна Рада вирішила з 1 липня повернути мита та податок на додану вартість на імпортні товари, зокрема автівки.