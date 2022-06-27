Новини

В Україну завезли 211 тисяч авто з пільговим розмитненням, – нардеп

1 43513
В Україну завезли 211 тисяч авто з пільговим розмитненням, – нардеп
Станом на 27 червня в Україну без сплати мит та акцизу заїхало 211 тисяч авто. Загальна сума наданої пільги становила 23,5 млрд грн.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Зокрема, за останні два тижні додатково було завезено 48 тисяч автівок.

За словами Железняка, після новин про скасування пільгового розмитнення з 1 липня темпи завезення авто значно зросли. У будні в червні в середньому завозили 4,7 тис. авто за день (раніше було 3,2 тис.)

"Насправді, ймовірно, було б у рази більше – обмежує пропускна спроможність іноземної та нашої митниці. Для розуміння, на тому ж Будомеж – Грушев наразі черга становить 1000 авто та 9,5 км, польська сторона пропускає дуже повільно. Ягодин – черга взагалі 40 км", – зазначив він. 

Крім того, нардеп зауважив, що на вихідних стали завозити в 4 рази більше автівок, ніж зазвичай. Зокрема, цієї суботи заїхало 2400 авто, хоча раніше на вхідних ця цифра була меншою за 650 авто.

Нагадаємо, 6 квітня набув чинності прийнятий Верховною Радою у березні закон, яким звільнено від ввізного мита та ПДВ імпорт товарів в Україну для бізнесу, а також повністю звільнено від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами. Водночас сплачується лише збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Пізніше, 21 червня Верховна Рада вирішила з 1 липня повернути мита та податок на додану вартість на імпортні товари, зокрема автівки.

Топ коментарі

  • Da non
    Чим ближче 1 липня, тим більш виражений амфібійно-торакальний синдром!

    Доколє?! (ТМ)
  • юрий вакуленко 1aae00c1
    в 19 году когда были выборы . вова говорил что уголь с лугандона с еще не ..национализированных.. шахт это БИЗНЕС НА КРОВИ --- это вова говорил ПЕТРУ . а как же назвать эту ***** . простите за мой французский . 200 000 нэрозмытнэных машин . бляха муха это сколько бобла не попало в бюджет . а ведь 90 процентов этих машин поедут на автобазары луцка ив. франковска львова ровно ---- ПРОСТО БИЗНЕС ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ НЭОПОДАТКОВАНЫЙ ........
  • Анатолій Білецькій
    А ПІСЛЯ 1 ЛИПНЯ ЗМУСИТИ ЇХ УСІХ (ХАЛЯВЩИКІВ) ЗАПЛАТИТИ МИТНІ ЗБОРИ ЗА ПРИГНАНІ АВТОМОБІЛІ . ПОРАДУВАЛИСЬ І ХВАТИТЬ , В КРАЇНІ ВІЙНА . ЗНАЙШЛИ КОШТИ НА АВТО , ЗНАЙДУТЬ НА РОЗМИТНЕННЯ .
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини