На Одещині виставили на продаж зерновий комплекс за 50 мільйонів

В Ізмаїлі Одеської області виставили на електронний аукціон зерновий комплекс, розташований поблизу міжнародної поромної переправи "Орлівка-Ісакча".

Про це свідчать дані "Prozorro.Продажі", передає Укрінформ.

Зазначається, що дочірня компанія "Південь" ГО "Одеська організація осіб з інвалідністю" продає майновий комплекс, на території якого наразі "здійснюється бізнес з перевалювання та зберігання зерна".

У безпосередній близькості до комплексу проходить автотраса Одеса-Рені-Бухарест – 9-й міжнародний транспортний коридор (25 км до поромної переправи Україна-Румунія "Орлівка-Ісакча").

Стартова ціна лоту становить 50 млн грн, розмір гарантійного внеску – 5 млн грн.

Комплекс містить складські та технологічні будівлі та споруди загальною площею приблизно 5 тис. кв. м, обладнані необхідними інженерними комунікаціями, електричну трансформаторну підстанцію та газове обладнання.

Територія комплексу площею 3,6 га огороджена, тут є залізнична гілка, внутрішньозаводські автомобільні дороги, ваговий термінал, зона митного контролю та митно-ліцензійний склад площею 900 кв. м.

Аукціон з продажу активу відбудеться 30 червня.