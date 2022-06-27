В українських портах досі заблоковано близько 80 іноземних суден, – АМПУ

У портах України залишаються заблокованими близько 80 іноземних суден з екіпажами.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна заявив заступник голови Адміністрації морських портів по взаємодії з органами влади Дмитро Барінов.

"У наших портах близько 80 заблокованих іноземних суден разом з екіпажами. Дехто евакуювався на початку, декого замінили українські моряки. Бо судно не можна лишати без контролю. На цих суднах лишається товар, але вони не можуть вийти з портів за цих обставин", – зазначив він.

Барінов додав, що інформація про одне із суден, якому нібито вдалося вийти з Маріупольського порту – не підтверджена. Наразі зв’язку з ним немає.

Як повідомляли турецькі ЗМІ, минулого тижня турецьке суховантажне судно Azov Concord залишило порт у Маріуполі. За їх даними, Azov Concord став першим іноземним судном, яке вийшло з маруіпольського порту, окупованого російською армією та сепаратистами.