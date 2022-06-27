"Енергоатом" перевів гендиректора Рівненської АЕС на роботу в Чорнобильську зону

Керівництво НАЕК "Енергоатом" ухвалило рішення перевести генерального директора Рівненської АЕС Павла Павлишина на посаду директора "Атомремонтсервіс" на період дії військового стану.

Як повідомила пресслужба "Енергоатома", на цій посаді Павлишин займатиметься відновленням інфраструктури у Чорнобильські зоні.

"Очолюючи "Атомремонтсервіс", Павло Павлишин має забезпечити якнайшвидшу ліквідацію пошкоджень критичної інфраструктури внаслідок бойових дій та окупаційної діяльності ворога в м. Славутич та на об‘єктах, розташованих у Чорнобильській зоні відчуження на майданчику Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива ВП "Атомремонтсервіс", а також… інших об‘єктах "Енергоатома", – йдеться у повідомленні.

Обов'язки голови РАЕС на цей час тимчасово виконуватиме головний інженер станції Павло Ковтонюк, зобов'язання останнього – заступник головного інженера з технології та інжинірингу В'ячеслав Стоянов.

В "Енергоатомі" зазначають, що це кадрове рішення "також сприятиме об'єктивному та неупередженому розслідуванню правоохоронних органів щодо побиття та подальшої смерті 64-річної жінки у Вараському районі Рівненщини".

Раніше низка ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомили, що син гендиректора РАЕС побив до смерті жінку на базі відпочинку, що йому належить.

Павлишин очолює РАЕС з червня 2012 року з перервою на грудень 2019 року – березень 2020 року коли він був виконуючим обов’язки президента "Енергоатом". На цій посаді його змінив колишній очільник Запорізької АЕС Петро Котін.

Водночас, раніше ЗМІ повідомляли про наявність конфлікту між Котіним та Павлишиним, кандидатуру якого нібито розглядали в уряді у якості нового голови "Енергоатома".