Окупанти захопили та заблокували 15 українських портів, – АМПУ

Із 18 українських портів наразі продовжують працювати тільки три – Рені, Ізмаїл та Усть-Дунайськ.

Про це під час брифінгу розповів заступник голови Адміністрації морських портів по взаємодії з органами влади Дмитро Барінов, передає Укрінформ.

"Всього в Україні є 18 портів, 5 з них – були тимчасово окуповано у 2014 році, ще 4 – після початку повномасштабного вторгнення РФ. Також 6 українських портів заблоковані з моря. Тобто, всього працює 3 порти в дунайському напрямку – Рені, Ізмаїл та Усть-Дунайськ", –зазначив він.

За його словами, у березні разом вони перевантажили 400 тис. тонн вантажів (здебільшого агропромислова продукція), а вже у травні – близько 1,3 млн тонн. У червні заплановано довести їх вантажообіг до 1,5 млн тонн.

Барінов зауважив, що наразі Рені, Ізмаїл та Усть-Дунайськ працюють фактично на межі, і збільшити вантажообіг портів можна лише за рахунок середньострокових та довгострокових рішень, зокрема, будівництва нових перевантажувальних комплексів.

"До початку війни усі українські порти щомісячно відвантажували близько 5 млн тонн агропродукції. Тобто, теперішній вантажообіг – це менше, аніж третина того, що відвантажувалось до військових дій. Це неможливо порівнювати, блокада б’є по нас", – зазначив представник АМПУ.

Як повідомлялося, наразі в портах України залишаються заблокованими близько 80 іноземних суден з екіпажами.